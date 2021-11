Vieri: “L’Inter gioca bene, squadra fortissima. Dzeko o Lukaku? Se hai Conte…”

Il commento dell'ex attaccante nerazzurro sul momento che sta attraversando la squadra di Inzaghi

Nel corso del consueto appuntamento su Twitch con la Bobo Tv, Christian Vieri ha parlato dell'Inter. Inoltre l'ex nerazzurro ha parlato delle caratteristiche di due grandi attaccanti come Dzeko e Lukaku: "Con lo Shakhtar partita dominata, giocano bene, sono squadra, sono fortissimi. Poi hanno una panchina dove possono cambiare 4-5 giocatori, sono forti. Se ho Conte allenatore, tra Dzeko e Lukaku scelgo Romelu. Antonio lavora tanto a livello fisico, Lukaku è perfetto per lui perché più lavora e meglio sta. È un armadio, se ha un allenatore come Conte fa 30 gol all'anno perché Antonio lo tiene in una condizione fisica impressionante. Dzeko non ha bisogno di lavorare come Lukaku, perché tecnicamente è più bravo".