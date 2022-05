Vieri: “Se l’Inter arriva seconda non è fallimento. Milan primo? Vuol dire che…”

Bobo Vieri ha parlato alla BoboTV della lotta Scudetto e della sua griglia ad inizio campionato

"La Juve ha Vlahovic, Dybala, Chiesa, Morata. Non ci sono 4 attaccanti così, anche l'Inter non ha attaccanti come quei quattro là. Vedo la Juve come livello sopra all'Inter, poi Napoli e Milan. E' questa la mia griglia. Per me non è fallimento Inter perchè il Milan sta dimostrando di essere come l'Inter. Se dopo 35 partite, il Milan è primo. Vuol dire che è forte forte. Vuol dire che hanno preso giocatori con meno nome ma dello stesso valore di quelli degli altri. Juve quarta è un fallimento, non fanno due passaggi di fila. Se l'Inter arriva seconda non è fallimento per me".