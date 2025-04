Vieri: “Inter o Napoli? Scudetto non ancora assegnato. Devo dire che…”

In effetti l’Inter non è in corsa per un solo traguardo come il Napoli…

«Infatti, i nerazzurri sono in ballo ancora sia in Champions League sia in Coppa Italia oltre che in campionato. Il Napoli non deve mollare ed essere pronto ad azzannare se capita l’occasione. Devo dire che hanno perso una grandissima occasione a Venezia con quel pareggio: se vuoi davvero vincere e finire primo, queste opportunità non puoi sprecarle. Ma lo ripeto, ci sono ancora otto partite con un sacco di punti in palio».

Questa stagione sarà un’annata con i supplementari per Inter e Juventus per via del Mondiale per club che si disputerà a cavallo di giugno e luglio negli Usa. Cosa pensa della manifestazione? Andrà a vederla?

«Non so se riuscirò ad andare a vederla dal vivo negli Stati Uniti. Ma si tratta di una grandissima manifestazione, del resto Infantino è il numero uno per distacco, il miglior presidente che la Fifa abbia mai avuto nella sua storia. È di un’altra categoria. Non c’è match. Sarà un bel torneo con un trofeo spettacolare e con grandissimi bonus per le partecipanti e per chi riuscirà ad andare avanti. Ovviamente tutti andranno galvanizzati per vincerlo».