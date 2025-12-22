FC Inter 1908
A margine della finale di Supercoppa Italiana, l’ex attaccante Bobo Vieri ha parlato a Sportmediaset anche dell’Inter di Cristian Chivu
A margine della finale di Supercoppa Italiana, l’ex attaccante Bobo Vieri ha parlato a Sportmediaset anche dell’Inter di Cristian Chivu.

L’Inter ha perso ai rigori, sono una lotteria. Ora devono mettersi a posto fisicamente e mentalmente, ci sono tante partite e l’Inter deve essere pronta”, ha detto Vieri prima del fischio d’inizio di Napoli-Bologna.

