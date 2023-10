Vieri: “Inter troppo forte, ma non ho mai visto una Roma così! Non è possibile”

Christian Vieri, dagli studi della Bobo TV, ha analizzato i temi principali di Inter-Roma: "Ero allo stadio, mia moglie mi chiedeva perchè la Roma non venisse mai nella metà campo dell'Inter. Le ho detto "Sai perchè non viene mai? Perchè non le interessa venire". Aveva degli infortunati, e quindi cosa fai? Non giochi più? Hai Lukaku, lo mandi a fare la guerra contro i difensori. Tanto vince lui, anche contro due. E invece mai. Non è possibile un non giocare come quello della Roma, non capisco perchè. Ma cerca di far gol! Perdi, ma cerca di fare qualcosa. Non ho mai visto una Roma così. Dal vivo è stato anche peggio che dalla tv. Va bene tutto, ma la partita la devi fare. L'Inter è troppo forte, fa quello che vuole. Partita anche noiosa, non trovi spazio, non trovi niente, giocare davanti non era facile".