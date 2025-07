"Anche se il Napoli ha vinto lo Scudetto e quindi dovrebbe essere favorito, io dico che secondo me la rosa più forte ce l’ha l’Inter. Ma è una cosa mia, mi posso sbagliare. Secondo me Inter e Napoli si giocheranno lo Scudetto insieme alla Juventus. Il Milan? È un work in Progress, sono andati via due grandissimi giocatori e devi rimpiazzarli. Il mercato è aperto, vediamo alla fine cosa riuscirà a fare".