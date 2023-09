Vieri: “Inter, col Sassuolo una fiammata che può starci. Rispetto al Milan…”

"Tra le due squadre, il Milan è più continuo rispetto all'Inter, non può perderne mai 12. Il Milan ne perde di meno, nei derby vince l'Inter perché gli undici in campo e la panchina dell'Inter sono più forti del Milan. Il Milan è più equilibrata e solida come squadra ma l'Inter è più forte. Ho visto il primo tempo dell'Inter, poi mi sono addormentato. L'Inter ha avuto 3-4 occasioni, non mi aspettavo la sconfitta dopo aver visto il primo tempo. Se l'Inter prende una fiammata dopo 5-6 partite ci sta, se non sei concentrato prendi una fiammata. Ci sta"