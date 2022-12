Vieri: “Lukaku fuori da 4 mesi, conti alla fine tornano: non era pronto”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Bobo Vieri ha parlato così di Romelu Lukaku dopo l’eliminazione del Belgio in Qatar

“Lukaku non ha mai giocato quest’anno praticamente, non poteva essere pronto. 4 mesi fuori, puoi sbagliare i gol e dispiace, ha fatto di tutto per esserci. Ma non ha davvero mai giocato con l’Inter, i conti tornano, il calcio è il gioco del diavolo e torna tutto, sapete come vanno certe cose”, le sue parole.