In un estratto dell'intervista rilasciata da Vinicius alla CNN , il giocatore del Real Madrid parla del problema del razzismo nel calcio spagnolo e nella società in generale, lanciando una frase scioccante. "Se la situazione del razzismo in Spagna non dovesse evolversi prima del 2030, i Mondiali dovrebbero essere spostati".

"Spero che la Spagna possa evolversi e capire quanto sia grave insultare qualcuno per il colore della sua pelle. Fino al 2030 abbiamo un margine di cambiamento molto ampio. Quindi spero che la Spagna possa evolversi e capire quanto sia grave insultare una persona per il colore della sua pelle, perché se nel 2030 le cose non evolvono, penso che dobbiamo cambiare sede per. il Mondiale, perché se il giocatore non si sente a suo agio e non si sente sicuro giocando in un Paese dove può subire il razzismo, è un po' complicato".