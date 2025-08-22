Ancora una volta, la violenza ha rovinato una partita di calcio, con gravi incidenti sugli spalti

Ancora una volta, la violenza ha rovinato una partita di calcio, con gravi incidenti sugli spalti che la notte scorsa hanno costretto alla sospensione della gara tra gli argentini dell'Independiente e i cileni dell'Universidad de Chile allo stadio di Avellaneda, nella provincia di Buenos Aires. La partita di ritorno degli ottavi di finale della Coppa Sudamericana era in parità sull'1-1 e non è stata più ripresa. In un'iNsolita decisione, la Confederazione sudamericana del calcio (Conmebol) ha nel frattempo optato per annullarla definitivamente.

La serata è stata caratterizzata da scontri prolungati tra ultras avversari e da scene di violenza che hanno portato all'intervento delle forze dell'ordine, con un bilancio di dieci feriti e 90 arresti. Tutto è iniziato con i tifosi ospiti che hanno lanciato oggetti dalla tribuna superiore contro i tifosi di casa nel settore popolare inferiore, oltre a lanciare bombe stordenti e causare danni a varie aree dello stadio. Un'operazione che ha coinvolto 650 agenti di polizia e oltre 150 agenti di sicurezza privata non è riuscita a contenere i tafferugli e, dopo diversi avvertimenti tramite altoparlanti, le autorità hanno ordinato l'evacuazione degli spalti occupati dagli ospiti.

Sebbene inizialmente la situazione non abbia interrotto la partita, la tensione è aumentata quando alcuni tifosi dell'Independiente sono entrati nell'area in cui si trovavano i tifosi dell'Universidad de Chile. Al 4' del secondo tempo, l'arbitro Gustavo Tejera ha quindi interrotto la gara, mentre sugli spalti si sono registrate fughe, aggressioni, distruzioni e persino la caduta di un tifoso da un'altezza considerevole. Il presidente cileno, Gabriel Boric, ha condannato gli eventi e azionato le rappresentanze diplomatiche per prestare soccorso ai connazionali.