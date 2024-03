Visnadi: “Ecco come potrebbe finire il caso Acerbi. Marotta in privato…”

"Chiné conta di presentare in queste ore la relazione finale al giudice sportivo, che martedì gli aveva chiesto un’indagine di approfondimento, alla luce del referto non sufficientemente esauriente dell’arbitro La Penna, anche lui in questi giorni ascoltato dalla Procura. Dai file audio pare che non sia spuntato nulla, ma sappiamo che la pistola fumante non serve nella giustizia sportiva. È Acerbi a dovere dimostrare di non avere detto negro, non Juan Jesus a dover provare che l’abbia fatto. Sarà il giudice sportivo Mastrandrea a emettere il verdetto, probabilmente già lunedì. Senza volere anticipare il suo giudizio, la tentazione è quella di scrivere che Acerbi sarà in ogni caso squalificato. Juan Jesus non può essersi inventato tutto, assolvendo Acerbi gli si darebbe del millantatore e del bugiardo. Resta da capire quale sarà la pena"