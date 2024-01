"Inzaghi batte Italiano per la quinta volta negli ultimi 3 anni, 7 partite. L’infortunio in extremis di Sottil costringe la Viola a cambiare il canovaccio previsto: subito dentro anche Nzola. La Fiorentina gioca di più, tiene palla e impegna spesso Sommer. Senza però segnare, se non con Nzola in fuorigioco (idem Arnautovic nella ripresa). L’assenza di Nico, che entra solo nell’ultima mezzora, giusto in tempo per l’errore clamoroso, è pesante e penalizzante, per una squadra che ha una cifra tecnica globale decisamente inferiore all’avversario. Improponibile per ragioni fisiche (non bastasse il resto) l’accoppiamento su angoli e punizioni, di Parisi con Lautaro.