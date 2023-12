Visnadi: “L’Inter non può nascondersi, Inzaghi deve rispondere ad Allegri. E Lautaro…”

"Stavolta è più difficile, ma anche più importante. È la quarta occasione in cui l’Inter gioca per tornare in testa alla classifica. Finora c’è sempre riuscita, vincendo. È più difficile perché il Napoli è più forte di Salernitana, Roma e Frosinone, nelle scorse settimane sconfitti dai nerazzurri per ristabilire le distanze rispetto a chi stava davanti semplicemente perché aveva giocato prima (una volta il Milan, due la Juventus). È più importante perché vincere in casa dei campioni in carica avrebbe non proprio il senso della successione, ma quasi. Più difficile e più importante, perché il Napoli già euforico di Mazzarri sembra molto più vicino a quello splendido di Spalletti di quanto non sia stato per 3 mesi quello triste di Garcia e perché Inzaghi deve dare una risposta netta ancorché indiretta a Max Allegri, con cui domenica scorsa ha scelto di non scontrarsi veramente"