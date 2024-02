Visnadi: “Show da capolista: carica dei 101 di Lautaro, Inter di Inzaghi da 10”

“Show da capolista”, titola Il Giornale. Grandi elogi di Gianni Visnadi all’Inter dopo la vittoria per 4-0 di Lecce. “La carica dei 101 di Lautaro per l’Inter di Inzaghi da dieci”. Ecco l’analisi del giornalista: “Tutto troppo facile per l’Inter, soprattutto se l’affronti come ha fatto il Lecce. Alto, sfrontato, coraggioso D’Aversa nell’imporre l’uno contro uno in ogni zona del campo: il modo migliore per favorire il gioco di Inzaghi. Perdi palla e ti infilzano. 100esimo e 101esimo gol per Lautaro, 25esimo in stagione in assoluto. Finisce 0-4.