Sono otto i giocatori dell'Inter che hanno giocato con le rispettive selezioni: doppietta da Mondiale per Taremi, esordio assoluto per Bisseck

In totale sono 8 i giocatori dell'Inter scesi in campo durante la sosta della Serie A: considerando le gare di UEFA Nations League e le Qualificazioni Mondiali in Asia ed Europa i nerazzurri hanno totalizzato 1003' di gioco. La finestra internazionale ha visto i giocatori interisti grandi protagonisti: Mehdi Taremi ha segnato due gol nella partita contro l'Uzbekistan, reti che hanno permesso al suo Iran di qualificarsi aritmeticamente al Mondiale del 2026 con due turni di anticipo. Sosta indimenticabile anche per Yann Bisseck, che nel ritorno dei quarti di finale di Nations League contro l'Italia ha esordito con la maglia della Germania, disputando si suoi primi 13' con la Nazionale maggiore tedesca. Dei giocatori nerazzurri convocati dalle rispettive selezioni solo Benjamin Pavard non è sceso in campo.