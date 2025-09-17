Emiliano Viviano, ex portiere, intervenuto durante il podcast "Cose Scomode", ha parlato così del momento non positivo dell'Inter di Cristian Chivu: "Per me Chivu all'Inter è stata una scelta comoda: alcuni l'hanno definita coraggiosa, per me è stata quella più facile possibile. Un ex giocatore, gestibile.
Io lo conosco, c'è qualcosa a livello comunicativo che non mi è piaciuto: dopo l'Udinese ho visto la conferenza e lui ha parlato di cambio di strategia, finendo poi col dire che si fa con quel che si ha. Sinceramente, dopo 13 partite in Serie A allenare la squadra vicecampione d'Europa è un po' più di quel che si ha.
Poi l'altro giorno, nel voler esaltare una prestazione buona a Torino, ha detto che è stata la miglior Inter degli ultimi 30 anni a Torino: anche lì, qualche allenatore decente all'Inter c'è stato... De Zerbi all'Inter? Lo sento due volte al giorno giuro che non lo sapevo dell'Inter. Io so della stima di Ausilio per De Zerbi, però... De Zerbi con questa squadra non firma".
