Emiliano Viviano , ex portiere, intervenuto durante il podcast "Cose Scomode", ha parlato così del momento non positivo dell'Inter di Cristian Chivu : "Per me Chivu all'Inter è stata una scelta comoda: alcuni l'hanno definita coraggiosa, per me è stata quella più facile possibile. Un ex giocatore, gestibile.

Io lo conosco, c'è qualcosa a livello comunicativo che non mi è piaciuto: dopo l'Udinese ho visto la conferenza e lui ha parlato di cambio di strategia, finendo poi col dire che si fa con quel che si ha. Sinceramente, dopo 13 partite in Serie A allenare la squadra vicecampione d'Europa è un po' più di quel che si ha.