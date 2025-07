Emiliano Viviano a Tv Play ha detto la sua su quanto accaduto con l'eliminazione dal Mondiale per Club in casa Inter in particolare con le parole di Lautaro Martinez che ha detto davanti al mondo intero e senza mezzi termini che chi vuole lasciare l'Inter non verrà trattenuto. «Per me Marotta fa una ca** grossa. A me Lautaro piace come giocatore e come persona. Non mi piacciono le sue dichiarazioni perché se riferito ad uno in particolare meglio che parli nello spogliatoio. Per il resto mi sembrava un discorso in generale, quelle cose che senti dopo le partite che vanno male per caricare il gruppo», ha sottolineato l'ex portiere.