Viviano, rimpianto Inter: “Branca mi dice sempre che sono un cogl…”

L'Inter lo aveva preso nel 2011 battendo il Bologna alle buste che la società rossoblù aveva compilato con una cifra inferiore rispetto all'offerta che effettivamente voleva fare per un errore burocratico. Emiliano Viviano ha avuto un passato da portiere nerazzurro ma di fatto non ha mai esordito con la maglia nerazzurra addosso totalizzando zero presenze. Un mese dopo il suo acquisto l'estremo difensore, in un allenamento ad Appiano, si è procurato la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che lo ha tenuto dai campi per sei mesi.

«Tutte le volte che Branca mi vede mi dice 'Tu sei proprio un cogl...». Branca è l'ex direttore tecnico dell'Inter, il dirigente che lavorava sulla costruzione della squadra nerazzurra per conto dei Moratti ed era in società anche nell'epoca del Triplete. Emiliano Viviano era stato acquistato dal club nerazzurro dopo quella vittoria leggendaria e a TV Play l'ex portiere ha parlato così di quegli anni: «Branca ha ragione. Ho avuto tante opportunità, anche il Nottingham Forrest. Però c'era un momento in cui ti senti invincibile, poi io ero di proprietà dell'Inter. La squadra nerazzurra aveva vinto il Triplete, caz**. Era la miglior squadra al mondo in quel momento. L'Inter con me si è sempre comportata bene nel senso che mi ha fatto sempre sentire la fiducia, che ci credevano. Poi le strade si sono separate per vari motivi. Essendo dell'Inter pensavi prima o poi andrò lì e vedrò se avrò la mia occasione. E in effetti fosse stata per loro me l'avrebbero pure data», ha spiegato.