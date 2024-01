Vlahovic: “Gol pesa tantissimo. Scudetto? Daremo tutto fino alla fine, non molliamo”

"Noi non molliamo mai, daremo tutto fino alla fine. Vediamo come andrà, sicuramente non molleremo mai", commenta Vlahovic

"Il gol pesa tantissimo, sono stanco. Abbiamo dato tutto, abbiamo meritato di vincere. Complimenti alla Salernitana, hanno fatto una grandissima partita. In 10 sono andati in difficoltà, gli do un grande in bocca al lupo. Noi non molliamo mai, daremo tutto fino alla fine. Vediamo come andrà, sicuramente non molleremo mai. Ci sono ancora 19 partite, è ancora lunga. L'obiettivo è la Champions, poi vedremo"