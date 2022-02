EDICOLA CDS – Poco Vlahovic, a far festa è Belotti. Milan a Salerno per volare a +4

"Poco Vlahovic". Recita così il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 19 febbraio 2022

"Poco Vlahovic". Recita così il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 19 febbraio 2022. "Il serbo sostituito, è Belotti a fare festa: suo il gol dell'1-1 nel derby. L'arrivo dell'attaccante non ha risolto i problemi offensivi della Juve". Spazio anche al Milan, "a Salerno per volare a +4"