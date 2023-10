Sky – Torino, paura Vlasic: svenimento dopo l’Inter. Il racconto e le sue condizioni

"L’ex West Ham si è buttato a terra dopo aver colpito la palla di testa nel finale di partita, non riuscendo a rialzarsi. Immediato l’intervento dei sanitari con la barella, con i vari compagni di squadra che si sono avvicinati al numero 16 per controllare le sue condizioni. Dopo pochi minuti, però, il trequartista è tornato in piedi riuscendo a camminare", si legge su gianlucadimarzio.com.