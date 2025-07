"Le cessioni di Retegui e, quasi sicuramente, di Lookman non rappresentano un segno di debolezza, ma semplicemente due tappe inevitabili. Perché di fronte alla super offerta per il centravanti – e al centravanti – fare le barricate sarebbe stato due volte sbagliato. Non si può impedire a un professionista di cogliere al volo l’occasione della vita. E la possibile cessione di Lookman rientra in una dialettica che va avanti da un anno. A determinate condizioni, è sempre stata la promessa, avrebbe avuto il via libera. Insomma, niente che lasci immaginare una strategia di rientro".