Può l'Inter fare a meno di un colpo in avanti come Ademola Lookman? Ha abbastanza risorse a disposizione Chivu per affrontare così la stagione? Sono questi gli interrogativi che si è posto oggi Alessandro Vocalelli nell'editoriale per la Gazzetta dello Sport. Questo il suo pensiero:
Vocalelli: “Inter, attacco già da scudetto. E’ addirittura uno spreco che…”
"L’Inter, paradossalmente, ma neanche troppo, è l’unica del gruppo di vertice a non avere problemi in prima linea. Come invece sta succedendo al Napoli, che ha scoperto con il grave infortunio di Lukaku di dover rivedere tutta la sua strategia: non basta certo Lucca per affrontare una stagione così ricca di responsabilità e di impegni.
Nel frattempo, Chivu ha avuto la certezza che il reparto è già migliorato nettamente con gli arrivi di Bonny e Pio Esposito. Due che hanno entusiasmo, fame, sanno essere generosi e, nello stesso tempo, decisivi. Al punto che, dicevamo tempo fa in tempi non sospetti, bisognerebbe arrivare a chiedersi se l’Inter abbia maggiormente bisogno di Lookman o piuttosto di rinforzarsi in altre zone del campo. Un dibattito che evidentemente è diventato di grande attualità anche all’interno, considerando le voci su Koné e l’interessamento per altri difensori.
Perché non c’è dubbio che Lookman sia un grande attaccante, ma visto che il calcio è uno sport di squadra e non individuale, c’è addirittura da chiedersi se non sarebbe uno spreco considerare Pio Esposito come il quinto di una lista così ricca. È vero che gli impegni sono tanti e tutti importanti, ma l’Inter ha – o avrebbe – anche la possibilità di schierare un tridente con uno dei suoi due giovanissimi accanto a Lautaro e Thuram, oppure sfruttare altre caratteristiche interne: la genialità e l’intelligenza di Mkhitaryan, la forza prorompente e la voglia – finalmente – di avere spazio di Frattesi. Insomma, ci si può mettere alla finestra, a differenza di tutti gli altri, e aspettare senza ansie e senza frenesia l’epilogo della trattativa per Lookman. Perché il reparto è già ricco e completo, completamente diverso da quello della passata stagione".
