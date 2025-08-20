Vocalelli: “Inter, attacco già da scudetto. E’ addirittura uno spreco che…”

Nel frattempo, Chivu ha avuto la certezza che il reparto è già migliorato nettamente con gli arrivi di Bonny e Pio Esposito. Due che hanno entusiasmo, fame, sanno essere generosi e, nello stesso tempo, decisivi. Al punto che, dicevamo tempo fa in tempi non sospetti, bisognerebbe arrivare a chiedersi se l’Inter abbia maggiormente bisogno di Lookman o piuttosto di rinforzarsi in altre zone del campo. Un dibattito che evidentemente è diventato di grande attualità anche all’interno, considerando le voci su Koné e l’interessamento per altri difensori.

Perché non c’è dubbio che Lookman sia un grande attaccante, ma visto che il calcio è uno sport di squadra e non individuale, c’è addirittura da chiedersi se non sarebbe uno spreco considerare Pio Esposito come il quinto di una lista così ricca. È vero che gli impegni sono tanti e tutti importanti, ma l’Inter ha – o avrebbe – anche la possibilità di schierare un tridente con uno dei suoi due giovanissimi accanto a Lautaro e Thuram, oppure sfruttare altre caratteristiche interne: la genialità e l’intelligenza di Mkhitaryan, la forza prorompente e la voglia – finalmente – di avere spazio di Frattesi. Insomma, ci si può mettere alla finestra, a differenza di tutti gli altri, e aspettare senza ansie e senza frenesia l’epilogo della trattativa per Lookman. Perché il reparto è già ricco e completo, completamente diverso da quello della passata stagione".