Vocalelli: “L’Inter di Torino non basta per lo sprint. Deve essere chiaro che…”

Alessandro Vocalelli, nel suo editoriale per la Gazzetta dello Sport, ha commentato la prestazione dell'Inter in casa della Juventus. Inevitabile sottolineare i meriti della squadra di Inzaghi , così come i margini da raggiungere per affrontare al meglio i prossimi impegni. Questo il suo parere: "Ha fatto un po’ meglio l’Inter - anche perché la Juve si è affidata al consueto cliché fatto di attesa e ripartenza - ma restano alcuni dati di fatto oggettivi. L’Inter continua a faticare terribilmente a far gol e senza quella distrazione inconcepibile di Bremer saremmo qui a parlare di un’altra sconfitta.

Immeritata? Forse, ma comunque un’altra "perla" di una lunga collana di delusioni. Ed è da qui che bisogna partire perché ha ragione Inzaghi ad aver visto un miglioramento rispetto alle precedenti esibizioni - e i maligni potrebbero dire che non ci volesse troppo - ma deve essere chiaro che serve un’altra Inter, nettamente migliorata, per far bene contro il Benfica e in quello sprint verso la Champions che anche Marotta ha definito decisivo per il presente e per il futuro".