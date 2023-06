Vocalelli: “Inzaghi calmo, dentro un vulcano. Sim One uno dei più bravi a entrare nelle partite”

Sim One non è uno stregone ma uno studioso del pallone. Uno dei più bravi in assoluto a entrare dentro a una partita. Certo, con Guardiola e soprattutto con il Manchester City - giustamente definita la squadra più forte del mondo - sarà dura e tutti dicono che l’Inter parta sfavorita. Però, e questo è il bello, Simoncino è uno che ha imparato tanto nella sua carriera. Anche a credere alle favole. Non solo a leggerle. Ma soprattutto a scriverle. E allora perché non credere di poter provare un’altra volta a metterci la firma?"