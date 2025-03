Decisione presa

"Bisogna avere la forza - e il club bianconero sta dimostrando di averla - per porsi davanti al bivio e imboccare la strada ritenuta più idonea...", scrive il giornalista. "Non siamo infatti a metà campionato, quando l’orizzonte continua a essere ancora lontano. Alla fine del campionato mancano nove partite - qualcuno un po’ romanzando potrebbe dire nove finali - e non giocarsi al meglio le carte a disposizione sarebbe stato due volte sbagliato. Questa corsa alla Champions, ormai lo abbiamo capito, si risolverà punto a punto. E in questi termini bisogna ragionare e si è ragionato. Lavorando, non solo idealmente, a un cambio della guardia in panchina, con l’augurio di far scattare anche quella reazione d’orgoglio che non si è vista contro Atalanta e Fiorentina. Perché non esiste, e non esiste assolutamente neppure in questo caso, che i giocatori si mettano contro l’allenatore, favorendone le difficoltà. Perché non lo fanno i professionisti e perché, in questo modo, danneggerebbero principalmente se stessi. Ma può capitare di non riuscire a capire, di non riuscire a orientarsi nei pensieri del tecnico, finendo per perdere automaticamente la bussola. Tattica ed emotiva. E se questo è il caso - e i dirigenti devono averlo intuito - non restava che provare a sciogliere i nodi. Senza paura di smentire se stessi e una scelta, condivisa peraltro da molti, di inizio stagione", spiega Vocalelli.