"In attacco è già pronta la sostituzione di Arnautovic, che andrà a scadenza. Con chi? Con Pio Esposito, che rientrerà dal prestito allo Spezia, attualmente è nazionale Under 21 ed è capocannoniere della serie B con 14 gol, senza neppure un calcio di rigore. Un’opera di ringiovanimento che potrebbe proseguire con i calciatori - a differenza di altre realtà - già individuati. Gli obiettivi sono infatti chiari: Castro e Nico Paz, su cui la dirigenza si è mossa in anticipo. Arriveranno? Sarà possibile? Impossibile dirlo, ma le opzioni sono già definite. Resta da fare qualcosa in difesa, scegliere magari tra Acerbi e De Vrij per puntare un altro difensore, ma nel frattempo - proprio contro l’Italia - pochi giorni fa Bisseck ha debuttato nella nazionale tedesca. Insomma, il vantaggio non è quello, o solo quello, che dice la classifica. Ma c’è tanto, tanto, di più. E la concorrenza farebbe bene a non perdere altro tempo".