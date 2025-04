Sicuramente, aggiunge il giornale, "Per Napoli e Inter è una grandiosa stagione a prescindere da chi la spunterà. Ci sono tre punti di differenza che consentono ai nerazzurri di fatto di avere un bonus spareggio da giocarsi. Con una sconfitta, sempre ammesso che il Napoli le vinca tutte, finirebbero con gli stessi punti, e allora sarebbe spareggio in gara secca al Meazza perché, con gli scontri diretti pari (doppio 1-1), l’Inter è in vantaggio nella differenza reti: al momento è un+39 contro +23 difficile da recuperare per gli uomini di Conte".