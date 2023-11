EDICOLA TS – Volo Juve: 2-1 al Cagliari e primo posto! Messaggio all’Inter

"Kostic favoloso uomo assist: 5° successo di fila e messaggio all'Inter in vista della sfida scudetto dopo la sosta. Allegri: 'Loro favoriti, ma in gara secca...'. I bianconeri stasera tifano Soulé & C. che col Frosinone provano a fermare i nerazzurri". Si parla anche di Milan: "Rimontato e graziato: Milan in tilt, ira Lecce"