Walem: “Lukaku ha sbagliato a lasciare l’Inter, soprattutto il modo. Conosco Romelu e…”

Intervenuto ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, l'ex nazionale belga Johan Walem ha parlato del ritorno da avversario di Romelu Lukaku a San Siro. "Penso verrà accolto male perché il club ha vissuto la faccenda Lukaku malissimo. Ma anche Romelu non l'ha vissuta bene, secondo me ha sbagliato a lasciare l'Inter e soprattutto il modo in cui l'ha fatto. Però non so sia stato lui a trattare di nascosto con la Juve oppure l'agente, l'avvocato... Però quando ci sono tante persone di mezzo alla fine paga sempre il giocatore. Lui se n'è andato dall'Inter che poi ha deciso di mollarlo. Il modo in cui si sono lasciati non è stato bello".