"La missiva prosegue parlando di «condizioni per realizzare interventi compatibili in larga misura con il calendario degli eventi. Un intervento realizzabile per fasi, garantendo la continuità degli eventi sportivi attraverso una programmazione pluriennale che privilegi i periodi estivi». Insomma, qualche periodo di (non troppo lunga) convivenza sarebbe possibile, però buona parte dei lavori avverrebbe durante lo stop della stagione sportiva. Reazione dei club? Freddina. Milan e Inter non hanno alcuna preclusione a proseguire il dialogo con Sala, ma intanto procedono con i rispettivi progetti a San Donato e Rozzano. In particolare, da sponda rossonera non riscontrano particolari novità dalla lettera di Webuild. Un documento che viene considerato piuttosto vago. E dalla società nerazzurra, che non era fra i destinatari diretti della lettera di Webuild, non sembra esserci spazio per un ripensamento su San Siro. Sala intanto nelle ultime ore ha inviato alle due società una richiesta urgente di incontro, senza però fissare una data. E l’Inter aspetta di incontrare il sindaco anche per appurare la posizione ufficiale del Milan", aggiunge Gazzetta.