Willian: “Conte? Un grande allenatore, ma non sapeva gestire il gruppo. Ecco perché…”

In un'intervista rilasciata alla testata UOL Esporte, Willian è tornato a parlare del suo rapporto con Conte ai tempi del Chelsea

"E 'un grande allenatore, ha delle idee, lavora molto tatticamente, anche a livello difensivo. Penso che sul modo che abbia di lavorare in campo non si possa dire nulla. Davvero, è un ragazzo che lavora molto, è un grande allenatore. Il problema che aveva era la gestione, come gestire il gruppo... Questo è quello che gli mancava. Ecco perché ha finito per avere tanti problemi con diversi giocatori, me compreso. Credo che non riuscisse comunque a capire che aveva tanti giocatori diversi, da diverse nazioni, giocatori considerati delle stelle, giocatori importanti anche per il club".