Ad Amsterdam, dove si sta giocando la quinta tappa dell’EA7 World Legends Padel Tour, Aaron Winter è stato intercettato ai microfoni di Sky Sport.
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex giocatore ha commentato la scelta dell'Inter di affidare la panchina a Chivu
L'ex giocatore ha detto la sua sulla scelta dell'Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu: "L'Inter quest'anno hanno cambiato e per me Chivu è la persona giusta. Lo conosco bene, anche lui ha bisogno di tempo per far giocare la squadra come vuole e sappiamo che in A non c’è. Lui vuole fare calcio cominciando da dietro, io credo che abbia bisogno di tempo. Il calcio è bello, ma bisogna fare punti".
(Sky Sport)
