Il nome nuovo per l'attacco dell'Inter è quello di Vitor Roque . Il giovane attaccante del Barcellona ha fin qui giocato appena undici partite, solo due da titolare. Intervenuto in conferenza stampa, Xavi ha parlato così del suo giocatore: "Il suo futuro lo vedremo a fine stagione, non è il momento di farlo adesso".

"In questo momento ci sono altri giocatori che sono in condizioni migliori. Vitor è un ragazzo giovane con tanto margine di miglioramento. Non gioca molto per una questione di concorrenza che c'è in una squadra come il Barça. Qui si gareggia con giocatori molto importanti".