Xavi: “Potrà essere una grande notte per noi. Semifinale del 2010? Ho brutti ricordi”

Intervenuto ai microfoni di Amazon Prime, Xavi ha parlato della fondamentale sfida contro l'Inter in programma questa sera. Il tecnico del Barcellona è tornato anche sulla semifinale persa dai blaugrana contro l'Inter di Mourinho: "Siamo il Barcellona, c'è sempre pressione. Ci troviamo in una situazione molto scomoda perché non abbiamo vinto né a Monaco e né a Milano e ora abbiamo urgenza di vincere, è la realtà. Affrontiamo questa partita con una mentalità positiva e con la voglia di conquistare i tre punti. Con l'aiuto del pubblico penso che potrà essere una grande notte per noi. Dovrà essere una piccola rivincita della partita d'andata, possiamo dire che sarà un anticipo degli ottavi".