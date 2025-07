L'olandese del Lipsia ha le valigie pronte e presto partirà ma non in direzione Milano: a un passo la firma con i Blues

In attesa di novità sul fronte Lookman, l'aggiornamento arriva su uno dei nomi accostati ai nerazzurri sempre per quella zona di campo. Lo riporta Alfredo Pedullà, nel corso del suo ultimo video caricato su YouTube. Questo il punto proposto dal noto esperto di calciomercato:

"Xavi Simons? Era stato accostato anche all'Inter, ma l'Inter ha un solo nome in testa per quella zona di campo (Lookman, ndr). Infatti il Chelsea sta avanzando per andare a chiudere".