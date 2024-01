Mi dispiace dirlo, ma ripeto, è così che sento le cose: allenare il Barcellona diventa spiacevole. Ti fanno sentire come se non valessi nulla. Ne avevo parlato con Pep (Guardiola, ndr) e me l’aveva detto. È successo lo stesso con Valverde, e anche Luis Enrique l’ho visto soffrire. La cosa deve farci riflettere, abbiamo un problema con l’esigenza che accompagna la posizione di allenatore del Barça. Sembra che ti giochi la vita ad ogni partita, e per questo dico che è un mestiere crudele, non te lo godi.

Io sarò sempre a disposizione per ciò di cui ha bisogno il club. Non escludo di tornare un giorno, ma ora il club non ha bisogno di me. Questa dell’addio è una decisione che avevo già preso, e che ho iniziato a prendere in considerazione già a inizio stagione. Ripeto, non si dà valore al lavoro".

(Fonte: gazzetta.it)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.