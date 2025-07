"Per i miei 18 anni chiedo tutto ciò che ho avuto per i 16 e i 17 - le parole di Lamine Yamal - più il titolo che mi manca, la Champions, e ovviamente anche il Mondiale. La mia mentalità mi dice che devo sempre puntare a vincere. In testa non ho il fatto che giocherò per tanti anni, io voglio vincere adesso e darò tutto per riuscirci. Ai tifosi 'culé' (del Barça ndr) dico che noi ci saremo, e che lotteremo, e che poi punterò anche al Mondiale".