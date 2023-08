Yorke: “Lukaku? Lo United o il Tottenham dovrebbero prenderlo in prestito”

Dwight Yorke , ex calciatore del Manchester United, ha parlato ai microfoni di OLBG di Romelu Lukaku . Queste le sue parole sul belga: "Romelu Lukaku è ancora abbastanza bravo da giocare per uno dei primi sei club di Premier. Penso che lo United o il Tottenham dovrebbero prenderlo in prestito. Per quanto si dice di Lukaku, ha un record di gol davvero impressionante e non gli viene dato tutto il merito che si dovrebbe.

Se hai un Lukaku che vuole giocare per te, è un match-winner per qualsiasi avversario al mondo. Il Manchester United ha investito molto in Rasmus Hojlund, ma se vuoi competere con i migliori, allora Lukaku è quel giocatore che può segnare da 15 a 20 gol in una stagione, il che non ha prezzo ed è difficile da trovare nel gioco di oggi. Lukaku ha ancora solo 30 anni ed è un capocannoniere provato, penso che chiunque lo prenda in prestito avrà fatto un buon affare".