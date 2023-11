Youth League, Inter-Salisburgo: diverse novità tra i convocati di Chivu

La Primavera nerazzurra va a caccia della prima vittoria in Europa per continuare a sperare nel passaggio del turno

Giornata di Youth League per l'Inter: i nerazzurri, primi in classifica e ancora imbattuti in campionato, affrontano il Salisburgo con l'obiettivo di centrare la prima vittoria stagionale in Europa. Obbligo dei 3 punti per i ragazzi di Chivu, terzi a quota 2 nel girone D e a rischio eliminazione. Gli austriaci, di contro, con un successo potrebbero garantirsi la qualificazione in anticipo alla prossima fase.