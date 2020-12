Zaccardo: “Lukaku quando è arrivato non era così continuo, ora è devastante. Lui e Ibra…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Cristian Zaccardo ha parlato dei grandi attaccanti che militano in Serie A. In particolare l’ex giocatore ha elogiato Romelu Lukaku e Ibrahimovic. “Ce ne sono di grandi attaccanti in Serie A, è bello perché il campionato sta tornando ad alti livelli con tutti questi bomber. Lukaku quando è arrivato non era così continuo, ora è devastante. Lui e Ibrahimovic riescono a fare la differenza con la loro stazza“.

(Tutti Convocati)