Zaccheroni: “Adriano? Mai visto uno così. Una volta si mise a piangere. Quando gli mando gli auguri…”

Intervenuto nel canale YouTube di Stefano Borghi, Alberto Zaccheroni ha parlato del suo complicato rapporto con Adriano quando l'allenatore era sulla panchina dell'Inter. "Adriano arrivava spesso in ritardo quando l'allenamento era di mattina. Un giorno è arrivato, noi eravamo già in campo e facevamo stretching, lui doveva arrivare mezzora prima dell'allenamento. Quando ho visto che arrivava sono andato da lui e gli ho detto: "Premetto che non sono arrabbiato e domenica ti faccio giocare, ma oggi non ti faccio allenare. Domani mattina, se hai voglia, sono qua". Si mise a piangere", ricorda l'allenatore.