I due club avrebbero trovato un’intesa sulla base di un pacchetto complessivo da 15-16 milioni: l’impatto della cessione sui conti dell’Inter

Nonostante il riscatto a titolo definitivo dalla Roma sia avvenuto appena due mesi fa, l’esperienza di Nicola Zalewski all’Inter è sul punto di finire. L’esterno polacco, arrivato a gennaio scorso in prestito, è stato riscattato per circa 6 milioni dai nerazzurri a giugno. Ora, però, il suo futuro potrebbe tingersi di nerazzurro… ma quello dell’Atalanta di Ivan Juric. I due club avrebbero trovato un’intesa sulla base di un pacchetto complessivo da 15-16 milioni di euro per Zalewski. Ma come impatterebbe l’operazione sui conti dell’Inter?

"Dati ufficiali non ce ne sono, ma secondo indiscrezioni Zalewski è arrivato all’Inter per 6,5 milioni di euro. Il suo costo storico è di fatto anche il suo residuo a bilancio, motivo per cui una cessione per 15 o 16 milioni di euro (da capire se ci sia una divisione tra parte fissa e bonus) porterebbe l’Inter a registrare una plusvalenza da 8,5 o 9,5 milioni di euro", spiega Calcio e Finanza.

"I nerazzurri risparmierebbero inoltre 1,5 milioni di euro circa rispetto all’esercizio 2024/25. Questa la cifra che fu investita per i sei mesi di prestito del giocatore dalla Roma e il pagamento di sei mesi di stipendio".

