Nazionali, Zalewski out da fine febbraio. Ma il ct polacco lo convoca

Non è a disposizione di Inzaghi da fine febbraio per un risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Nicola Zalewski, ex Roma, arrivato all'Inter nel mercato di gennaio, è uno dei cinque esterni che hanno dato forfait nell'ultimo periodo tanto da indurre il mister ad impiegare Bastoni in fascia sinistra. Il calciatore non è stato a disposizione del tecnico nerazzurro ma il suo CT, Michał Probierz, lo ha convocato per le prossime due gare della Polonia.