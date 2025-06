Intervenuto ai microfoni di Firenze Viola, Lamberto Zauli ha commentato la voce di mercato che vuole la Fiorentina interessata ad Asllani. "Aveva già qualità importanti e quindi lo portammo in Primavera, fino a mandarlo in prima squadra. Nell'Inter ha trovato poco spazio perché il centrocampo titolare lo conosciamo tutti. Le pressioni sono alte. Per essere un play non è facile giocare ogni tanto: in quel ruolo la continuità aiuta. Io sarei contento se andasse a Firenze, come ha fatto Fagioli. Lì trovi la tua identità".