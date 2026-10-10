COMO, ITALY - OCTOBER 09: Head Coach Cristian Chivu of FC Internazionale attends during the FC Internazionale press conference at Inter Training Center - In memory of Angelo Moratti at Appiano Gentile on October 09, 2026 in Como, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Parma, dagli studi di Sky Sport 24, Federico Zancan ha parlato della gara e in particolare delle scelte di formazione di Chivu. "La rotazione sarà la norma. Pio è un titolare aggiunto di questa squadra, Thuram fosse scontato che ci fosse visto che è rimasto ad allenarsi ad Appiano".

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"Ci concentriamo sempre su chi parte, ma se guardiamo la panchina notiamo la forza di questa squadra. Quelli che sono rimasti fuori alla fine non sono rimasti fuori, mezz'ora o un tempo lo possono fare e possono cambiare questa partita. La rotazione è la norma per l'Inter. La squadra di Chivu ha delle certezze che vanno al di là delle scelte, è questa la grande forza".

(Sky Sport)