Pupi – Nato sotto una stella cadente: il fumetto dedicato a Zanetti

"La PUPI Onlus ringrazia Centrometri Edizioni, Gianluca Alzati e Settemmezzo per aver scelto l’associazione come beneficiaria dell’iniziativa. Un ringraziamento anche a Libraccio per essere sempre presente in ogni occasione e per aver accolto con entusiasmo l’idea di organizzare questa presentazione", si legge nel comunicato della Fondazione di Javier e sua moglie Paula.