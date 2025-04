Nel corso del documentario ‘How to Win the Champions League’, Javier Zanetti ha parlato del biennio in nerazzurro di José Mourinho

Gianni Pampinella Redattore 24 aprile 2025 (modifica il 24 aprile 2025 | 19:01)

Intervistato da BBC Sport, nel corso del documentario ‘How to Win the Champions League’, Javier Zanetti ha parlato del biennio in nerazzurro di José Mourinho. Due anni in cui l'Inter vinse anche la Champions League realizzando un Triplete storico nella stagione 2009-10.

"Creò una famiglia. Formammo il gruppo durante la settimana, anche in momenti come le grigliate che piacevano anche al mister. Sono momenti di unità. Una volta dissi che mi sarei gettato nel fuoco per José Mourinho