Zanetti: “Inter, ecco perché baciavo la maglia. Centenario e 2010 le più belle”

Le parole del vicepresidente nerazzurro: "Ho tutte le maglie, fanno parte della mia vita: a casa mia ho un museo con le maglie e le fasce"

Intervenuto ai microfoni del canale Spotify dell'Inter, Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro, ha parlato così in occasione del lancio della quarta maglia: "La mia prima è stata alla presentazione sulla terrazza Martini dove abbiamo fatto le foto con Facchetti, Suarez, Mazzola, Angelillo, Bergomi: è stata una presentazione emotiva perché era il mio arrivo in Italia, in una città come Milano, così imponente. Ho tutte le maglie, fanno parte della mia vita: a casa mia ho un museo con le maglie e le fasce. Per me quella del Centenario è speciale, rappresenta 100 anni di storia del nostro club ed è piaciuta tantissimo. Anche per me è tra le più belle con quella del 2010, che avrà sempre un grandissimo significato per quello che siamo riusciti a vincere.