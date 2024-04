Zanetti incontra a Piacenza i ragazzi delle scuole superiori

Martedì 16, dalle 10.30 alle 11.30 Javier Zanetti incontrerà nel cortile di Palazzo Farnese a Piacenza gli studenti degli Istituti Superiori. L'incontro rientra nel ciclo "Se la generazione Z interpreta il passato" promosso dall’assessore alla Cultura Christian Fiazza. Il vice presidente nerazzurro sarà sollecitato dai giornalisti Giorgio Lambri e Mauro Molinaroli e risponderà anche alle domande dei giovani ammiratori prima di firmare autografi e magliette, come riporta ilpiacenza.it.

L’iniziativa è realizzata per dare sostegno alla Pupi Onlus, l’associazione fondata da Javier e dalla moglie Paula de la Fuente, per garantire i diritti fondamentali dell’infanzia a bambini e adolescenti in un’area di Buenos Aires.